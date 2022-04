Steinmeier von Ukraine ausgeladen: CDU-Außenpolitiker Hardt fordert Waffenlieferungen

Die ukrainische Regierung hat Bundeskanzler Scholz zu einem Besuch in Kiew aufgefordert. Dabei könne man weiter über die Lieferung schwerer Waffen sprechen, sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk. Seine Regierung hatte vorher einen Besuch von Bundespräsident Steinmeier ausdrücklich abgelehnt – und zwar wegen dessen Russland-Politik in seiner Zeit als Kanzleramtsminister und Außenminister. Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem, warum Kanzler Scholz jetzt dringend bei Präsident Selenskij anrufen sollte.

Können Sie diese Ausladung Steinmeiers durch Präsident Selenskyj politisch nachvollziehen?

Jürgen Hardt: Ich glaube, es ist ein Fehler, auch aus Sicht von Herrn Selenskyj, diesen Schritt zu tun, weil es natürlich Irritationen in Deutschland auslöst. Aber die Ukraine ist natürlich in einer besonders schwierigen Situation. Die Regierung steht unter enormem Druck und unter enormem Stress. Deswegen darf man das auch nicht überbewerten. Für mich zeigt es aber, dass das Misstrauen in die deutsche Politik in der Ukraine sehr tief sitzt. Ich fürchte, dass dieses Misstrauen auch in anderen mittel- und osteuropäischen Staaten tief sitzt aufgrund der Politik der letzten Jahre, für die Frank-Walter Steinmeier ja exemplarisch steht. Er war Kanzleramtsminister unter Schröder, als die Russland-Gasverträge gemacht wurden, zu Nord Stream eins. Er war Außenminister, als der Minsk-Prozess begonnen wurde, der ja Frieden bringen sollte für die Ukraine - und aus ukrainischer Sicht eher als Vorlage für Putin gewertet wird, heimlich aufzurüsten und den Angriffskrieg vorzubereiten. Also: Die Person Steinmeier wird, wie ich finde, falsch, aber eben doch skeptisch bewertet in der Ukraine. Und damit müssen wir uns ein Stück auseinandersetzen, weil es ums deutsche Image in der Ukraine und in der Welt geht.

Steinmeier hat ja auch schon Fehler zugegeben, dieses Eingeständnis reicht der Ukraine aber eben anscheinend nicht. Was kann denn der Bundespräsident jetzt tun?

Ich glaube, dass der Bundespräsident selbst jetzt weiter sein Angebot aufrechterhalten sollte, in die Ukraine zu kommen. Aber der Ball liegt meines Erachtens jetzt schon im Spielfeld des Bundeskanzlers. Letztlich hat natürlich die wochenlange, aus Sicht der Ukraine und auch aus Sicht vieler Beobachter internationaler Beobachter und auch aus meiner Sicht, zögerliche Haltung der deutschen Bundesregierung etwa zum Thema Sanktionsverschärfung in der Anfangsphase, Stichwort Swift und Waffenlieferungen an die Ukraine, Misstrauen gesät. Und das muss der Bundeskanzler ausräumen. Und ich bin der Meinung, dass der Bundeskanzler spätestens heute zum Telefonhörer greifen muss und mit Herrn Selenskyj klar unter vier Ohren, also vertraulich besprechen soll, wie es weitergeht und vielleicht eine Entspannung der Situation erreichen.

Wie sieht es denn nun mit einem Energie-Embargo gegen Russland aus? Das war ja auch immer wieder im Gespräch. Rück das jetzt auch näher?

Ich glaube, dass es zunächst rund um die Frage geht, wie wir verhindern, dass Putin diesen Krieg gegen die Ukraine gewinnt. Und die Ukrainer sagen: Wir haben es in einer in einer enormen Kraftanstrengung, in einem Aufbäumen der gesamten Nation, geschafft, diesen ersten massiven Angriff vom 24. Februar zurückzuwerfen. Russland hat sich zurückgezogen in den Osten der Ukraine und zurück auf russisches und weißrussisches Gebiet. Und es droht eben eine Neuauflage dieses Krieges gegen die Ukraine, von Osten vielleicht, wie man sich das vorstellen könnte in eine Form einer Walze, die sich von Osten Richtung Westen über die Ukraine wälzt, aus den sogenannten Volksrepubliken, dem Donbass, aus Gebieten, die seit acht Jahren umkämpft sind. Und die Ukraine sagt: Wir wollen auch diesen Angriff zurückwerfen. Und wir haben doch ein großes Interesse: Wenn Putin diesen Krieg gewinnt, dann werden wir über kurz oder lang mit ganz anderen Fragen der militärischen Bedrohung für uns konfrontiert sein. Und deswegen ist es gut, wenn wir der Ukraine helfen, dieser Gewalt Russlands zu widerstehen.

Auf welche Fragen spielen Sie da an?

Ich glaube, dass wir schwere Waffen in die Ukraine liefern sollten, das was da ist. Ich habe den Eindruck, dass bei der deutschen Rüstungsindustrie Material auf dem Hof steht, das in der Bundeswehr nicht mehr gebraucht wird, das in kurzer Zeit bereit gemacht werden kann für einen Einsatz, und mit dem auch ukrainische Soldatinnen und Soldaten umgehen können, weil das Gerät eben nicht so komplex und kompliziert ist, dass man das nicht in einigen Tagen erlernen könnte, diese Waffen auch einzusetzen. Die deutsche Bundesregierung hat sich auch gegenüber den Deutschen Bundestag sehr gedeckt gezeigt und erst gesagt, es gehe um Geheimhaltung. Sie hat dann gesagt, solche Lieferungen müssten europäisch und international abgestimmt sein. Ich sehe aber, dass andere Staaten Europas längst solche Waffen liefern, und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie das auch tut. Und das sollte Bundeskanzler Scholz, Herrn Präsident Selenskyj zusagen am heutigen Tage in einem Telefonat. Dann könnte die Situation auch deutlich entschärft werden, und wir könnten auf eine Schiene kommen, wo Deutschland nicht als Bremser, sondern als Motor der Entwicklung zugunsten der Ukraine betrachtet wird.