Steigende Preise, wertloses Geld: Was ist 3D-Inflation?

Die Inflation bleibt auf hohem Niveau - mit anderen Worten: was wir kaufen und konsumieren, wird weiterhin deutlich teurer.

Die Inflation wurde in den vergangenen Monaten durch die Kosten-Explosion bei der Energie angetrieben - ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Doch das ist nur ein Aspekt. Steigende Preise haben noch andere, langfristige Gründe. Die Rede ist von "3D-Inflation". Der Begriff steht für Deglobalisierung, Demografie und Dekarbonisierung.

Worum es dabei genau geht, hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Professor Thomas Mayer besprochen, Volkswirt und Leiter des Flossbach von Storch Research Institute in Köln.