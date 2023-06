Steigende Kassenbeiträge - Gesundheitsökonomin pocht auf Reformen

Gesundheitsminister Lauterbach hat steigende Krankenkassenbeiträge für das kommenden Jahr angekündigt. In dem Zusammenhang fordert die Professorin für Gesundheitsökonomie, Clarissa Kurscheid, endlich die vielen angekündigten Gesetzesvorhaben in die Tat umzusetzen: "Zum Beispiel die Digitalisierungsoffensive – wir könnten endlich das E-Rezept flächendeckend einführen, wir könnten endlich mit der elektronischen Patientenakte umgehen. Das würde viel Papier und Zeit sparen und wäre sehr effizient. Alles steht in der Warteschleife, auch die Krankenhausreform. Und wir haben noch keinen einzigen Referentenentwurf gesehen", so Kurscheid.