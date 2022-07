Steigende Corona-Zahlen: Immer mehr Kliniken müssen die Versorgung einschränken

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, hat die Lage an den Kliniken durch coronabedingte Ausfälle als "noch nicht dramatisch" bezeichnet. Im SWR sagte Gaß aber auch: "Wir bekommen immer mehr Meldungen von Kliniken vor Ort, die ihre Versorgung einschränken." So müssten Stationen geschlossen werden, um das Personal auf einzelnen Abteilungen zu konzentrieren. Zeitweise müssten deshalb auch Notaufnahmen bei den Rettungsleitstellen abgemeldet werden. "Das ist natürlich etwas, was die Bevölkerung unmittelbar spürt, wenn sie entsprechende Versorgung benötigt." Besonders Schleswig-Holstein sei nach Großveranstaltungen wie der "Kieler Woche" davon betroffen. "Und wir erwarten, dass das auch in Köln nach dem CSD geschieht." Überall dort, wo Menschen in Massen zusammenkommen, würden die Infektionszahlen in der Folge massiv ansteigen, sagte Gerold Gaß im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn.