Steigende Benzin- und Dieselpreise: Wie wirken sie sich auf Ticketpreise für Bus und Bahn aus?

per Mail teilen

Deutlich über 2 Euro liegen derzeit die Literpreise für Benzin und Diesel. Ein Ende der Preisspirale scheint angesichts des Ukraine-Krieges kaum in Sicht zu sein. Wer deshalb auf das Auto verzichten und auf den ÖPNV umsteigen will, dem bietet sich mittelfristig auch keine finanzielle Entlastung, denn auch diese Branche leidet unter dem Preisanstieg. Welche Auswirkungen zu erwarten sind, beschreibt der Geschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen in Baden-Württemberg, Ulrich Weber, im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.