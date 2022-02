Stefan Teufel (CDU): Nach Omikron "Öffnungsperspektive" für Handel, Kultur und Sport

Die CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag unterstützt den Kurs von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, vorerst nicht über Lockerungen der Corona-Beschränkungen nachzudenken. Der Gesundheitsexperte der Fraktion, Stefan Teufel, sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex: "Wir hatten vergangene Woche mehr als 170.000 Neuinfektionen. Und auch wenn sich die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen verringert hat, stimmt es uns bedenklich, dass die Quote der Auffrischungsimpfungen bei den über 60-Jährigen unter dem Bundesdurchschnitt liegt". Deshalb sehe es die CDU-Fraktion nicht für sinnvoll an, schnellstmöglich zu lockern. Wenn aber die Omikron-Welle abflache, müsse man zumindest in eine "Öffnungsperspektive" gehen - vor allem für die Bereiche Handel, Kultur und Sport, forderte Stefan Teufel. "Wegen Fasnet blutet mir das Herz, aber man kann ja auch unter Einhaltung der Regeln feiern. Ich glaube, wenn wir alle aufeinander aufpassen, können wir im kommenden Jahr wieder unbeschwerte Fasnet erleben". Was die Corona-Krise seiner Ansicht nach mit der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg gemacht hat, hören Sie im Interview.