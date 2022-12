Stefan Recker (Caritas): Frauen in Kabul brauchen Mut, um auf die Straße zu gehen

Seit fast anderthalb Jahren sind in Afghanistan wieder die Taliban an der Macht. Was macht das mit den Menschen dort? "Die Not ist vor allem in den ländlichen Gebieten schlimm", berichtet Stefan Recker von Caritas International in Kabul. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen sagte er, insgesamt sei aber die befürchtete humanitäre Katastrophe nicht eingetreten - dank der Hilfe durch die internationale Gemeinschaft. Mädchen und Frauen allerdings litten stark unter den Repressalien der Taliban. "Caritas International beschäftigt in Kabul mehrere einheimische Frauen. Ich bewundere sie dafür, dass sie sich tagtäglich auf die Straße trauen", so Recker. Warum er nicht daran glaubt, dass sich die Lage für die Menschen in Afghanistan in absehbarer Zeit bessern wird, hören Sie im Interview.