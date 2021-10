Start ins Wintersemester: Uni Heidelberg will Präsenz-Veranstaltungen

Das Wintersemester hat offiziell am 1. Oktober begonnen - doch die meisten Lehrveranstaltungen starten in knapp einer Woche - nämlich nächsten Montag - auch an der Universität Heidelberg. Doch wie laufen die Vorlesungen ab - überwiegend online, wie schon seit mehr als eineinhalb Jahren oder doch wieder im Hörsaal? Peter Abelmann ist Vorsitzender der Studierendenschaft an der Universität Heidelberg. Er sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, dass die Uni Heidelberg versuchen werde, möglichst viele Veranstaltungen wieder in Präsenz stattfinden zu lassen. Wie das aussehen soll, sagt Abelmann im SWR Aktuell-Gespräch