Start ins neue Lehrjahr: Was Auszubildende sich erlauben können – und was nicht

In vielen Berufsbranchen hat das Ausbildungsjahr begonnen. Dabei gilt es für die neuen Lehrlinge viele Fettnäpfchen zu umschiffen. Stefanie Voss, Karierre-Coach und Kommunikationsexpertin, sagt in SWR Aktuell, dass die Position der Auszubildenden heute stärker sei, als es Sprüche, wie „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ erahnen ließen: "Die Nachfrage nach Auszubildenden ist gleichbleibend hoch. Aber das Angebot ist nicht mehr so groß. Ich habe den genannten Spruch noch nie gemocht. Denn Lernen ist eigentlich etwas sehr Freudvolles." Was sich Auszubildende heute erlauben können – und was nicht, darüber hat Stefanie Voss mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.