Start der Reisesaison: Wie attraktiv sind Ziele in Deutschland?

Deutschland hat viele Ecken, die touristisch unbestritten richtig schön sind. Weil sie gleichzeitig häufig gar nicht so weit weg sind, kann man entweder nur für ein, zwei Tage anreisen oder auch einen ganzen Urlaub dort verbringen. Das gilt für den Schwarzwald, die Nord- und Ostsee, die Pfalz, die Mecklenburger Seenplatte – es ist also viel geboten, nicht nur für deutsche Urlauber, sondern auch für Menschen aus dem Ausland. Wie sich Deutschland als Urlaubsland nach der Pandemie entwickelt, erklärt Sabrina Seeler im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. Als Vorstandsmitglied im Deutschen Institut für Tourismusforschung in Heide in Schleswig-Holstein hat sie die Lage der Tourismus-Branche fest im Blick.