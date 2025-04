Start der elektronischen Patientenakte: "Sie kann Leben retten".

Heute geht die elektronische Patientenakte (ePa) bundesweit an den Start. Es hat Jahre gedauert, bis die technischen Voraussetzungen erfüllt waren. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird die ePa schon seit einiger Zeit getestet. Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis spricht schon seit Jahren von einem überfälligen Schritt, der in anderen europäischen Ländern schon getan sei. Seiner Meinung nach kann die ePa Leben retten. Warum das so ist, verrät er im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.