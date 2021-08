Seit Monaten klagen viele Unternehmen über Rohstoffmangel und Lieferengpässe. Das betrifft auch die Metallindustrie. Für Thorsten Maier, Geschäftsführer von GABO-Stahl in Essingen bei Aalen, bedeutet das, seine Kunden müssen sich auf lange Wartezeiten einstellen, wenn sie Material brauchen, das er nicht auf Lager hat: "Innerhalb von vier Wochen können wir gar nichts tun. Wir reden im Moment von sechs bis sieben Monaten", so Maier im SWR. Die Lagerbestände seien in den letzten Monaten drastisch gesunken. Als Grund für die Probleme nennt Maier unter anderem "Lieferströme", die sich "komplett verschoben haben". Was sich da verändert hat und warum in Europa jetzt Kapazitäten zur Stahlerzeugung fehlen, erklärt Maier im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.