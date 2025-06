Städtetag schlägt Alarm: "Handlungsfähigkeit gefährdet"

per Mail teilen

Das Treffen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten in Berlin ist ohne klares Ergebnis zu Ende gegangen. Überschattet war die Konferenz von der Finanzfrage. Anlass ist das Paket zur Steuerentlastung für Unternehmen, das die Wirtschaft ankurbeln soll. Die Folge sind erhebliche Steuerausfälle für Städte und Kommunen. "Das gefährdet unsere Handlungsfähigkeit", sagt Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags in SWR Aktuell. Er sieht das Vorhaben der Bundesregierung problematisch.

"Das Hauptproblem ist ein strukturelles. Wir haben ein Viertel der gesamtstaatlichen Aufgaben in den Städten und Gemeinden, aber nur ein Siebtel des Steueraufkommens." So seien Aufgaben und Finanzen nie ausgeglichen. Wenn ein Impuls bundespolitisch gesetzt werde, müsse er auch bundespolitisch finanziert werden, so Dedy.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags vermutet, dass es langfristig auf eine Umverteilung der finanziellen Mittel hinauslaufen wird. Kurzfristig könne er sich vorstellen, "dass man an der Umsatzsteuer schraubt". "Der Bund hat mehr Spielräume und die sollte er nutzen." Was er damit konkret meint, erklärt Helmut Dedy im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Constance Schirra.