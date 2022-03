Städtefreundschaft Karlsruhe - Krasnodar: "Die Mehrheit ist gegen den Ukraine-Krieg!"

Seit 1979 gibt es eine Städtepartnerschaft zwischen Karlsruhe und der russischen Stadt Krasnodar. Jan-Dirk Rausch ist einer der Mitorganisatoren der Freundschaftsgesellschaft. Er hat in SWR Aktuell den russischen Krieg gegen die Ukraine als „schreckliche Belastung“ bezeichnet. Die Freunde in Krasnodar seien direkt betroffen, weil viele von ihnen Verwandte in der Ukraine hätten und die massiven Sanktionen des Westens zu spüren bekämen. Dennoch sagt Rausch: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Freundschaften, die über die Jahre entstanden sind, bestehen bleiben.“ Wie es den Menschen in Krasnodar jetzt geht und wie sie über den Krieg denken, darüber hat Jan-Dirk Rausch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies gesprochen.