Städte – Wie sehen nachhaltige Metropolen der Zukunft aus?

Laut den Vereinten Nationen werden bis 2050 zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben. Dabei sind die Städte schon heute verstopft von Autos, und die meisten Flächen sind versiegelt. Tobias Koch und Werner Eckert diskutieren: Wie könnten nachhaltige Metropolen in Zukunft aussehen? Was für Konzepte gibt es für die Mobilität? Wie wichtig sind Grünflächen? Welche Ideen gibt es für die Energieversorgung?

Alle zwei Wochen gibt’s am Freitag eine neue Folge der Klimazentrale. Ihr habt Themen für uns? Immer her damit: klimazentrale@swr.de.

Dieser Podcast steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.