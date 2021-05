Sie sind talentiert, gut ausgebildet und oft preisgekrönt – südkoreanische Sängerinnen und Sänger. Aus dem deutschen Opernbetrieb sind sie inzwischen nicht mehr wegzudenken. Es gibt kaum ein Opernhaus oder eine Musikhochschule, an denen keine koreanischen Künstler engagiert sind. Mit zwei von ihnen haben Claudia Bathe und Cüneyt Özadali für SWR Aktuell Mondial gesprochen. Der Bass Attila Jun gehört zu den renommiertesten Wagner-Sängern der Welt und die Liedbegleiterin und Pianistin Seung Jo Cha unterrichtet an der Hochschule für Musik in Mainz. Im Gespräch erzählen Jun und Cha von ihren persönlichen Erfahrungen in Stuttgart und Mainz, warum die Südkoreaner so erfolgreich sind und welche Hürden sie nehmen mussten, um sich in Deutschland zu integrieren. mehr...