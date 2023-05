Spurensuche in Jenin – Der Tod der Journalistin Shireen Abu Akleh

Es ist ein ganz normaler Morgen für die Al-Jazeera-Reporterin Shireen Abu Akleh. Die erfahrene Journalistin will - wie so oft - über einen Militäreinsatz der israelischen Armee in der im nördlichen Westjordanland gelegenen Stadt Jenin berichten. Kurz nach 6 Uhr morgens informiert sie ihre Kollegen über ihr Vorhaben. Sie trinkt einen Kaffee mit ihrem Reporterteam. Dann fährt die Crew ins Flüchtlingslager in Jenin, wo die Militärrazzia stattfindet. Wenig später ist Shireen Abu Akleh tot. Das war am 11.5.2022. Bis heute ist nicht abschließend geklärt, was damals wirklich geschah. Eine Spurensuche.