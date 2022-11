Bundeskartellamtschef Andreas Mundt im Interview: Werden Kraftstoffmarkt genau ausleuchten und bei Wettbewerbsproblemen einschreiten ++ Mehrtägiger Warnstreik an Unikliniken in Baden-Württemberg ++ 25 Jahre Onlinehandelsplattform Xetra: Wie es am Parkett immer stiller wurde ++ Börse: Proteste und Coronamaßnahmen in China beschäftigen Anleger