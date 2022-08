per Mail teilen

Spritpreise sind im Juli gesunken, aber mit großen regionalen Unterschieden ++ Wie wirkt sich die geringe Erhöhung der Öl-Förderung durch die Opec-Staaten aus? ++ Gute Bedingungen für Familienunternehmen in Baden-Württemberg, die schlechtesten in Rheinland-Pfalz ++ Bank of England erhöht Leitzins stark ++ Keine Einigung bei Lufthansa und Verdi, Lufthansa hat trotzdem Grund zur Freude