Neun Monate vor der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land steht die Nationalmannschaft ohne Trainer da. Hansi Flick ist seinen Job los. Der DFB trennte sich nach der 1 zu 4-Blamage gegen Japan am Samstagabend in Wolfsburg von dem 58-Jährigen. Harald Lange ist Professor für Sportwissenschaft an der Uni Würzburg. Warum er die Entlassung des Bundestrainers für ein Symptom eines massiven Führungsproblems beim DFB hält, erklärt Lange im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.