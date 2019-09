10.09. um 17:25 h/DFB-Elf n. Nordirland/ DFL zahlt an Land Bremen

Erleichterung bei Bundestrainer Joachim Löw und der deutschen Fußball Nationalmannschaft. Nach der 2:4 Niederlage- am Freitag gegen die Niederlande - folgte gestern ein 2:0 gegen Nordirland. Nach dem Sieg in Belfast steht die DFB-Elf in der EM-Qualifikation, in der Gruppe C auf Platz eins. Die deutsche Fußball Liga zahlt jetzt doch fast 1,2 Millionen Euro an das Land Bremen. Bisher hatte sich die DFL geweigert die Polizei-Kosten für vier Hochrisikospiele des Bundesliga-Vereins Werder Bremen zu übernehmen.