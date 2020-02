Sport/20.02./17:25 h/Biathlon-WM/BvB-Fans gesperrt/Leipzig schlägt Spurs/EL

- Franziska Preuß und Erik Lesser haben bei der Biathlon Weltmeisterschaft die Silbermedaille gewonnen. In der Mixed-Staffel musste sich das deutsche Paar nur dem Duo aus Norwegen geschlagen geben. - Die Fans von Borussia Dortmund dürfen für drei Jahre in der Fußball-Bundesliga nicht zu Auswärtsspielen nach Hoffenheim reisen. Der Kontroll-Ausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat diesen Antrag gestellt. - Erfolgserlebnis für Julian Nagelsmann und RB Leipzig. Leipzig gewann gestern das Achtelfinal-Hinspiel der Fußball Champions-League in Tottenham mit 1:0. - Auch Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg wollen heute Abend gewinnen. In der Fußball-Europa-League steht die Ko-Zwischenrunde an.