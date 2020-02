Sport/ 19.02 /22:03 h/CL Spurs vs Leipzig/FCK zahlt weniger/Biathlon-WM

- RB Leipzig will ins Viertelfinale der Fußball Champions-League ,Die Leipziger spielen heute Abend seit 21 Uhr im Achtelfinal-Hinspiel bei den Tottenham Hotspurs.Zur Halbzeit steht es 0:0. - Erleichterung beim 1. FC Kaiserslautern. Der Fußball-Drittligist muss in Zukunft weniger Pacht für sein Stadion an die Stadt Kaiserslautern bezahlen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD hat dafür grünes Licht gegeben. - Die deutschen Biathleten waren heute Nachmittag bei der Weltmeisterschaft chancenlos. Im Einzel über 20 Km liefen die Deutschen Herren hinterher. Der Sieg ging an den Franzosen Martin Fourcade. Bester Deutscher war der Breitnauer Benedikt Doll auf Platz zwölf