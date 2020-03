Sport/17:25 h/Eintracht Absage/ SC Trainer Streich zu Corona/Waldhof vor FCK

- Kurzfristige Enttäuschung für alle Fußball-Fans von Eintracht Frankfurt. Die Eintracht hätte eigentlich heute Abend ab 21 Uhr in der Europa-League bei RB Salzburg spielen sollen. Die Partie in der Ko-Zwischenrunde wurde aber abgesagt. - Der Corona-Virus ist ja seit gestern in Baden-Württemberg angekommen. Deswegen war die Virus-Erkrankung heute auch Thema auf der Pressekonferenz des SC Freiburg. - Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Kaiserslautern. So lautet am Samstag das Hochrisikospiel der 3. Liga. Der Tabellendritte aus Mannheim empfängt ab 14 Uhr den Vierzehnten aus Lautern.