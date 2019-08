31.07. / 22:03 h/ 3. Liga Waldhof / Rudy bei 1899 / FCH vor VfB / Sané

- Waldhof Mannheim holt am 3. Spieltag der 3. Liga ein 1:1 in Magdeburg - Leroy Sané von Manchester City soll zu den Bayern wechseln. 100 Millionen Euro kostet der 23 jährige Offensivspieler. Münchens Trainer Nico Kovac hat lautstark verkündet, dass das machbar sei. - 1899 Hoffenheim hat heute Sebastian Rudy verpflichtet. Der Mittelfeldspieler wird von Schalke 04 ausgeliehen. - Der 1. FC Heidenheim empfängt am Sonntag in der zweiten Fußball Bundesliga den VfB Stuttgart. Heidenheims Trainer Frank Schmidt vor dem Spiel gegen den VfB