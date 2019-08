31.07./17:25 h / Bayern-Theater um Sané/Kov bei 1899/FCH vor VfB

- Leroy Sané von Manchester City soll zu den Bayern wechseln. 100 Millionen Euro kostet der 23 jährige Offensivspieler. Münchens Trainer Nico Kovac hat lautstark verkündet, dass das machbar sei. - 1899 Hoffenheim hat heute Robert Skov vorgestellt. Der dänische Fußball Nationalspieler wurde gestern von Hoffenheim verpflichtet. Der Stürmer erhielt beim Fußball-Bundesligisten einen Fünfjahres-Vertrag. - Warmer Geldregen für den 1. FC Heidenheim. Der Fußball-Zweitligist hat gestern für rund 6 Millionen Euro Stürmer Robert Glatzel in die zweite englische Liga zu Cardiff City abgegeben. Am Sonntag beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart wird Glatzel also fehlen. Heidenheims Trainer Frank Schmidt vor dem Spiel gegen den VfB