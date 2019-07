30.07./ 22:03 h/Klinsmann u. VfB/VfB-Fan-Umfrage/Audi-Cup/Rudy zur TSG/Amiri n.

- Jürgen Klinsmann feiert heute seinen 55 Geburtstag. Und fast pünktlich dazu hat der Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart Kontakt zu seinem ehemaligen Spieler aufgenommen. - Was sagen die VfB-Fans zur möglichen Rückkehr von Jürgen Klinsmann. - Der FC Bayern München startet in die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Vor dem Supercup am Wochenende bei Borussia Dortmund trägt der deutsche Fußball-Rekordmeister heute und morgen den Audi-Cup aus. - Sebastian Rudy steht offenbar kurz vor der Rückkehr zur TSG 1899 Hoffenheim. - Amiri nach Leverkusen. - Glatzel zu Cardiff - FCK spielt unentschieden und Großaspach gewinnt.