25.06.19/22:00 h/Frauen-WM/U21-EM/FCK mit Banf/ Europaspiele

- Die deutschen Fußball-Frauen spielen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft am Samstag gegen Schweden. - Und auch der deutsche Fußballnachwuchs der Herren weiß seit gestern Abend gegen wen er im Halbfinale der U21 Europameisterschaft in Italien spielen muss. Die Elf von Bundestrainer Stefan Kuntz trifft am Donnerstag-Abend auf Rumänien. - Patrick Banf bleibt vorerst Beiratsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern. Der Klubvorstand des Fußball-Traditions-Vereins hat das Vereinsausschlussverfahren gegen Banf heute beendet.