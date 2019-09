11.09./22:03 h/USA bei BB-WM raus/KSC v, SVS/Adler vor Nürnbe

- Überraschendes WM-Aus für die USA. Bei der Basketball-WM in China verliert der Titelverteidiger im Viertelfinale gegen Frankreich. - Karlsruher SC gegen Sandhausen so lautet am Freitag das Baden-Württemberg-Derby in der zweiten Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt des 6. Spieltages empfängt der Tabellenzehnte Karlsruhe den Überraschungszweiten den SVS. - Der DEL-Meister Adler Mannheim spielt zum Auftakt der neuen Saison am Freitag in Nürnberg.