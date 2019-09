11.09./17:25 h/ Proteste in Honkong/FSV vor Hertha/KSC vor SVS

- Eklat beim Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen Honkong und dem Iran. Die Fans des Gastgebers nutzen das Spiel gestern Abend für eine politische Kundgebung. - Der FSV Mainz will in der ersten Fußball Bundesliga endlich punkten. Der FSV ist nach dem dritten Spieltag nach drei Niederlagen Tabellenletzter. - Karlsruher SC gegen Sandhausen so lautet am Freitag das Baden-Württemberg-Derby in der zweiten Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt des 6. Spieltages empfängt der Tabellenzehnte Karlsruhe den Überraschungszweiten den SVS.