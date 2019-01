Sportnachrichten/ 12.12./22:03 h/ CL ManCity - Hoffenheim/ DHB Team vs Polen

1899 Hoffenheim kämpft heute Abend bei Manchester City wahrscheinlich vergeblich um den Einzug in die Europa League. Zur Halbzeit steht es im letzten Champions League Gruppenspiel zwischen Manchester City und Hoffenheim 1:1 unentschieden. Die deutschen Handballer befinden sich vier Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft im eigenen Land in der Vorbereitung. In einem Testspiel in Rostock besiegte das DHB-Team Polen mit 35 : 23