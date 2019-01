Sportnachrichten 12.12./ 17:25 h/ VB CL ManCity - 1899 und Ayax - Bayern

Letzte Ausfahrt Manchester: Die TSG 1899 Hoffenheim hat heute Abend bei Manchester City ihren vorläufig letzten Auftritt in der Fußball Champions League. Das Aus in der Königsklasse steht für Hoffenheim ja schon vor dem letzten Gruppenspiel fest. Jetzt geht es nur noch um die Minimalchance Dritter Platz und damit um die Teilnahme an der Europa League. Auch Bayern München muss heute Abend ab 21 Uhr in der Fußball Champions League ran. Die Bayern sind allerdings vor dem letzten Gruppen Spiel schon für das Achtelfinale qualifiziert.