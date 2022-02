Spiegel: Europäische Länder können bei Familienpolitik voneinander lernen

per Mail teilen

Digitalisierung, Klimawandel und die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie – das sind drei große Herausforderungen, vor denen Europa aktuell steht. Unter anderem deshalb gibt es eine Veranstaltungsreihe "Für ein starkes und gerechtes Europa", die jetzt gestartet ist. Denn: Gelöst werden können die Herausforderungen nur auf europäischer Ebene, sagt Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne). Ein Weg könnten bilaterale Gespräche zwischen europäischen Regierungen sein, um voneinander zu lernen. "In Schweden findet zum Beispiel eine ganz andere partnerschaftliche Aufteilung nach der Geburt eines Kindes statt", so Spiegel. Auch das französische Modell sei in diesem Punkt vorbildhaft, wo sich Eltern nach der Geburt 14 Tage komplett der Familie widmen könnten.

Wo andere Länder dagegen von Deutschland lernen können, erzählte Spiegel im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerhard Leitner.