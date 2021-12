"Spiderman hat immer eine Sonderrolle" - Filmkritik zum neuen Teil

Unter den Superhelden ist er der absolute Sympathieträger. Peter Parker, besser bekannt als Spiderman: Der freundliche Spinnenmensch aus der Nachbarschaft. Acht Filme mit ihm gab es in den letzten zwanzig Jahren, drei mit Tobey Maguire, zwei mit Andrew Garfield und heute kommt der dritte mit Tom Holland in der Hauptrolle. Unsere Filmkritkerin Anna Wollner hat "Spiderman: No Way Home" schon gesehen- und bei SWR-Aktuell Moderator Gerald Pinkenburg erklärt, wo sich "No Way Home" nicht nur in der Spidermanwelt, sondern vor allem auch in der Superheldenwelt vom Marvel Universum einreiht.