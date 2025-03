Speiseeis-Trends 2025: Frisch, leicht, fruchtig

Kaiserwetter am Wochenende: Was würde besser dazu passen als ein leckeres Eis, das man am besten in der Sonne sitzend genießt…? Für die Speiseeis-Hersteller beginnt jetzt wieder die Saison. Emsig werden neue Sorten kreiert - und auch geschaut, welche Trends gerade passen: "Vor allem Fruchteis", sagt Annalisa Carnio, Sprecherin von Uniteis, dem Verband der italienischen Speiseeishersteller.

"Die Sommer werden wärmer und länger, viele Menschen wollen sich frisch und leicht ernähren. Und es gibt immer mehr Veganer und Menschen mit Lactose-Intoleranz". Mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck spricht Carnio auch über die Preisgestaltung, über Umwelt-Aspekte - und über die Eissorte des Jahres 2025, die perfekt zum sonnigen Kaiserwetter passt.