SPD zum Ukraine-Konflikt: Russland "deutlich ein Stoppschild aufgestellt"

Wie soll der Westen, wie soll Deutschland umgehen mit Russland in der Ukraine-Krise? Dem Kreml klare Kante zeigen - oder lässt sich die Krise besser mit so etwas wie sanfter Diplomatie lösen? Dass es dazu in der SPD Uneinigkeit oder gar Streit gäbe, weist Co-Parteichef Lars Klingbeil zurück- auch wenn manche außerhalb der SPD einen anderen Eindruck haben mögen. Die SPD hat nun parteiintern über die Lage beraten. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat darüber mit dem außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid aus dem Wahlkreis Nürtingen, gesprochen.