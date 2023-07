SPD verteidigt Eile bei "Heizungsgesetz"

per Mail teilen

Heute findet im Bundestag eine Sachverständigen-Anhörung zum sogenannten "Heizungsgesetz" statt - für Abgeordnete, die noch Fragen haben. Am Mittwoch beginnt dann die letzte Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause, bei der die Abgeordneten am Freitag das Gesetz in zweiter und dritter Lesung beschließen sollen.

Diese Eile sei geboten, hat die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Hubertz im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen betont: Das Gesetz solle ab Januar 2024 gelten - die Menschen hätten schon jetzt kaum noch ein halbes Jahr, um sich darauf einzustellen.