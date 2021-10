SPD-Umweltministerin will bei Weltklimakonferenz Druck machen

Svenja Schulze hat kurz vor Amtsende einen Termin vor sich, der weltweit große Bedeutung hat: Sie reist zur Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen, die am 31. Oktober in Glasgow in Schottland startet. Neben der Bundeskanzlerin wird sie Deutschland bei dem wichtigen Treffen der knapp 200 Staaten vertreten. Auf der Agenda steht eine Zwischenbilanz zum Klimaabkommen von Paris, das 2015 beschlossen wurde und einen Meilenstein bedeutete.

Schulze will bei Weltklimakonferenz Druck machen

Fast 200 Staaten beschlossen damals, alles zu tun, um die Erderwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, am besten auf eineinhalb Grad. Aktuelle Zahlen der Vereinten Nationen zeigen aber: Die Welt steuert auf eine Erderwärmung von 2,7 Grad zu. Bundesumweltministerin Schulze lobt Deutschland, auch wenn die mittlere Temperatur im Land sich bereits um 1,6 Grad gesteigert hat und damit das Wunschziel verfehlt. Schulze sagt dem SWR: "Deutschland und Europa sind da ein Vorbild in der Welt. Das versteht man hier in der deutschen Debatte immer gar nicht. Aber international ist es so, dass wir ja unsere Klimaziele schon erhöht haben." Außerdem habe China ein wichtiges Signal gegeben: Das Land habe angekündigt, im Ausland keine Kohlekraftwerke mehr zu finanzieren. Damit werde so viel CO2 eingespart, wie es die EU insgesamt bis 2030 tue. Die Bundesumweltministerin wertet das als wichtiges Signal. Sie sieht die Aufgabe von Klimakonferenzen darin, öffentlichen Druck auf Staaten aufzubauen, die mehr für den Klimaschutz tun müssten.

Bilanz als Umweltministerin: "Deutschland hat schon viel erreicht"

Die scheidende Ministerin blickt selbstbewusst auf ihre Arbeit der vergangenen dreieinhalb Jahre. Schulze sagte im SWR Interview: "Ich bin ganz besonders stolz auf das Klimaschutzgesetz, weil das ist ein verbindlicher Rahmen, wie wir jetzt CO2 reduzieren. Keine Regierung kann da mehr raus." Das Klimaschutzgesetz trat 2020 in Kraft. Es legte fest, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent unter dem Vergleichswert 1990 zu senken. Außerdem wurden jährliche Einsparziele für alle Ministerien festgelegt. Als sie das Gesetz in den Bundestag eingebracht habe, hätten Kollegen aus der Union sich quer gestellt gegen Klimaziele für die Jahre ab 2030. Diese forderte das Bundesverfassungsgericht im Sommer 2021 aber ein, Schulze lieferte nach und verschärfte die früheren Ziele: Im Jahr 2045 soll Deutschland klimaneutral sein.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Jutta Kaiser, SWR-Korrespondentin. SWR

Nachholbedarf beim Thema Artenschutz

Bei der Frage nach dem Erhalt der biologischen Vielfalt der Natur sieht Schulze noch Handlungsbedarf. Sie sagte im SWR Interview der Woche, es gebe zwar ein Insektenschutzgesetz, aber der Naturschutz und der Umweltschutz müssten noch mehr wahrgenommen werden. Unter anderem die Umweltschutzorganisation BUND kritisiert, dass der Kohleausstieg nach den gültigen Vereinbarungen erst 2038 kommen soll. Dazu sagte die Bundesumweltministerin: "Gesellschaftlicher Fortschritt geht selten in einem großen Schritt. Es sind selten Revolutionen, sondern meistens sind es kleine Schritte, die dann zu dem wirklichen Ziel führen." Erfreulich sei aber, dass es in Deutschland gelungen sei, alle Beteiligten von der Industrie bis zu den Umweltverbänden an einen Tisch zu holen und einen Konsens zu erreichen. Jetzt könne diskutiert werden, ob Deutschland früher als 2038 aus der Kohleenergiegewinnung aussteigt.

Schulze schließt weiteres Amt in Ampelkoalition nicht aus

Svenja Schulze sieht ihrem vorerst letzten Arbeitstag pragmatisch entgegen. "Ich bin sehr, sehr gerne Umweltministerin. Das ist wirklich ein Feld, was mich begeistert. Aber jetzt kommt eine neue Regierung, andere Zeiten. Und da werden wir mal gucken, was die neuen Aufgaben werden.", so Schulze. Wo sie sich selbst dabei sieht, lässt sie offen. Den Tatsachen widerspricht sie allerdings nicht: Ihre Partei, die SPD, hat die Wahl gewonnen. Sie hat viele Jahre Regierungserfahrung und ist eine von wenigen Frauen in der Partei mit Chancen auf ein Amt innerhalb der neuen Regierung. Die SPD habe sich bisher allerdings nur auf eine einzige Personalie geeinigt: Olaf Scholz als Bundeskanzler. Bei der Frage, welche Ministerien sie sich vorstellen oder ausschließen kann, winkt Schulze ab. Dazu mache sie sich im Moment keine Gedanken. Eine volle Legislaturperiode als einfache Abgeordnete scheint denkbar, aber: "Ich drücke mich nicht vor Verantwortung. Ich bin gerne Ministerin. Und alles weitere schauen wir jetzt einfach mal."