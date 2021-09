SPD-Politikerin Breymaier: Prostitution sollte verboten werden

In Stuttgart beginnt heute unter dem Motto „Aufklären statt Ausgrenzen“ zum ersten Mal eine Sexarbeits-Konferenz. Ziel der zweitägigen Veranstaltung ist es, die Menschen über das Berufsbild zu informieren und bessere Arbeitsbedingungen vorzuschlagen. Die SPD-Abgeordnete und Gewerkschafterin Leni Breymaier setzt sich für ein Verbot der Prostitution ein. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Mirjam Meinhardt sprach sie sich für ein Vorgehen nach skandinavischem Vorbild aus: „Die Freier werden bestraft, die Frauen bleiben straffrei, es gibt staatliche Ausstiegshilfen für Menschen in der Prostitution und Informationen zum Thema Sexualität in der Gesellschaft“, beschrieb Breymaier das so genannte Nordische Modell, das sie in Deutschland gerne verwirklicht sähe. Wie Breymaier der Kritik an diesem Modell begegnet, hören Sie im Interview.