SPD-Parteilinke fordern: Profil schärfen statt moderieren

Kurz vor der Fraktionsklausur der SPD, die am Montag beginnt, kommen vom linken Parteiflügel Forderungen. Die Partei solle weniger moderieren, sondern ihr Profil schärfen, heißt es. Konkret wollen die SPD-Linken zum Beispiel staatliches Eingreifen gegen Mietenwucher und ein modernes Bildungssystem mit Chancengleichheit. "Wir wollen den politischen Stil so verändern, dass deutlicher wird, wofür wir kämpfen, was unsere Anliegen sind", sagte die Bundestagsabgeordnete Wiebke Esdar im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Pascal Fournier. Hören Sie im Interview auch, wie Esdar das aktuelle Verhalten der Koalitionspartner FDP und Grüne beurteilt.