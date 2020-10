Die SPD in Rheinland-Pfalz organisiert an diesem Montagabend ihren ersten digitalen Parteitag. Im Mittelpunkt steht dabei die Vorbereitung für die Landtagswahl am 14. März nächsten Jahres. SPD-Landeschef Roger Lewentz gibt sich trotz aktuell zweistelligem Punkterückstand in den Umfragen auf die CDU siegesgewiss. "Ich bin fest überzeugt, dass wir auch im nächsten Jahr die Nase deutlich vorn haben werden. Wir werden bestimmen, mit wem wir regieren", so Lewentz. Die Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen habe sich bewährt. Beim Parteitag schalten sich rund 400 Delegierte digital zusammen. Neben dem zwölfköpfigen Präsidium mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer und SPD-Landeschef Lewentz sind nur wenige Menschen live in einer Eventhalle zugelassen.