SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil findet, dass die Union künftig auf die Oppositionsbank gehört. Ein fehlender moralischer Kompass und Inhaltsleere seien das Problem, sagte Klingbeil im SWR Interview der Woche.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat am Ende dieser Woche der Kandidatenkür scharfe Kritik am Regierungspartner geübt. Klingbeil ist der Überzeugung, dass die Union künftig auf die Oppositionsbank gehört. „Eine nächste Regierung ohne Union tut Deutschland sehr gut“. Im SWR-Interview der Woche bewertete er die Leistungen der Unionsminister: “Wenn wir jetzt mal durchgehen würden, was so die Bilanz ist von einer Frau Karliczek oder einem Andreas Scheuer- da steht eine sechs auf dem Zeugnis.“ CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet wisse, mit was für einer Truppe er in diese Wahlauseinandersetzung gehe: Unions-Ministerinnen und -Minister, "die entweder durch gravierende Fehler oder durch Nichtstun auffallen.“ Jeder habe gesehen, dass die Ministerinnen und Minister der SPD die Treiber in dieser Regierung seien.

Fehlender moralischer Kompass bei der Union

Lars Klingbeil kritisierte im SWR auch den Politikstil der Union. Ihr sei in Teilen der moralische Kompass abhandengekommen, wie die Maskenaffäre zeige. "Unionsabgeordnete, die ihr Mandat gnadenlos ausgenutzt haben für den persönlichen Profit. Die zeigen auch, dass sich in der Union ein Denken festgemacht hat, dass man der Meinung ist, der Staat, das sind wir, das gehört uns alles. Wir können uns hier bedienen, wir können die Taschen aufmachen.“ Die Union müsse über ihr Verständnis zum Staat nachdenken. Außerdem sei die CDU inhaltsleer und zerstritten. Zwischen SPD und Grünen gebe es dagegen große Schnittmengen, das könne der Kern einer neuen progressiven Regierung sein.

Trotzdem kämpfe in den nächsten Wochen jeder für sich, auch wenn unter Demokraten im Grundsatz alle koalitionsfähig sein müssten - mit Ausnahme der AfD, mit der wolle die SPD nichts zu tun haben.

„Mieten werden großes Wahlkampfthema“

Nachdem das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel in Berlin gekappt hat, äußert sich SPD- Generalsekretär Klingbeil im SWR empört: "Was mich wirklich geschockt hat, war die Häme, die ich von Unions-Politikern und auch von Liberalen erlebt habe, die das gefeiert haben.“ Es sei darum gegangen, Mieten zu ermöglichen für Studierende, für Pflegekräfte, für Erzieherinnen, für die Leistungsträger dieser Gesellschaft – damit diese nicht aus den Innenstädten verdrängt würden. Die SPD wolle, dass Mieten weiter bezahlbar blieben, genau für solche Menschen. Die wichtige Erkenntnis aus diesem Urteil sei, dass zwar nicht die Länder, aber der Bund die Mieten besser regulieren könne. Die SPD werde das Thema Mieten und bezahlbare Mieten als eines der wichtigen Themen der Auseinandersetzung bei der Bundestagswahl einbringen: „Wir wollen, dass es ein Mietmoratorium gibt, also da, wo Gebiete besonders belastet sind und wo wir sehen, dass die Mieten in die Höhe schießen und es kaum noch verfügbaren Wohnraum gibt. Da muss der Staat eingreifen und muss dafür sorgen, dass auch Menschen dort noch wohnen können, die nicht so reich sind“, so Klingbeil im SWR. Das unterscheide die SPD deutlich von Union und FDP.