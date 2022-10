Warum gehen immer mehr Leute auf die Straße und protestieren, obwohl die Regierung ein Hilfspaket nach dem anderen verabschiedet? Der Kanzler wird nicht müde, schöne Wort für die Hilfen zu finden, zuletzt den "Doppel-Wumms", ständig versichert er "you'll never walk alone" – und trotzdem verlieren er und seine Partei, die SPD, in Umfragen wöchentlich an Zustimmung.

SPD-Co-Chefin Saskia Esken erklärt sich das mit einer Grundnervosität in der Bevölkerung. Die vielen Krisen nacheinander hätten zu einem Vertrauensschwund geführt. Bei früheren Krisen, etwa der Finanzkrise, hätte es gereicht, dass die Kanzlerin sich mit dem Finanzminister hinstellt und sagt "Die Spar-Einlagen sind sicher"- und niemand sei auf die Straße gegangen. Die Kanzler- Aussage zum "Doppel-Wumms" sollte laut Esken ähnlich beruhigen, sie sollte eigentlich die Botschaft sein: Ihr könnt Euch auf uns verlassen. "Die Bevölkerung kann sich auch auf uns verlassen", meint Esken. Mit wachsender Krisenlage unterstütze die Regierung die Bevölkerung mit immer neuen Hilfspaketen, "und dennoch sind die Proteste da. Diese Kommunikation läuft in Teilen an der Bevölkerung vorbei, das ist ein Problem", meint die SPD-Vorsitzende.

Mehr Ehrlichkeit in der Krise?

Auch wenn der Satz "You'll never walk alone" vermittelt, dass der Staat niemanden alleine lässt, stellt Saskia Esken klar: "Das heißt ja nicht, dass der Staat alles auffangen kann". Die Preise auf Vorkrisenniveau zu bekommen sei nicht möglich, auch nicht durch Hilfen vom Staat. Wenn jetzt auch die Mittelschicht Abstiegsängste habe und sich frage, welches Leben auf ihre Kinder warte, dann müsse man sich überlegen, was der Begriff "besseres Leben" bedeute: "Ist das ein mehr an Wohlstand, also mehr Geld? Oder ist es ein qualitativer Wohlstand? Eine Gesellschaft, die geprägt ist von mehr Respekt und Zusammenhalt, als sie es in den letzten zwanzig Jahren war." Wenn sich der Lebensstil verändere, was Urlaubsreisen oder auch die Heizart betreffe, könnte das vor allem unter Umweltgesichtspunkten ja auch zum Wohle der Bevölkerung sein: "dann kann da auch Gutes bei rauskommen und nicht nur Verzicht".

Saskia Esken und Evi Seibert im ARD-Hauptstadtstudio. SWR

Bund-Länder-Zoff: "Klappern gehört zum Handwerk"

Die Länder beklagen sich, dass sie nicht gefragt werden, wenn es um ihre finanzielle Beteiligung bei den Hilfspaketen geht- und dass sie letztlich konkret und mit viel Aufwand umsetzen müssten, was sich Berlin am runden Tisch ausdenke. Die Zusammenarbeit sei noch nie so schlecht gewesen. Dazu meint die SPD-Co-Chefin, sie habe die Konferenzen der Ministerpräsidenten während Corona unter der damaligen Kanzlerin Merkel auch schon mitbekommen, und auch damals habe es rund um diese Termine kritische Stimmen und dieselben Klagen aus den Ländern gegeben. "Klappern gehört zum Handwerk", so Esken, "Ich appelliere ganz klar jetzt an die Länderchefinnen und -chefs, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, schnell zu Lösungen kommen und es zu keiner Blockadehaltung kommt. Das wäre fatal!"