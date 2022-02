SPD-Bundestagsfraktion fordert Sanktionen gegen Russland

per Mail teilen

Russland müsse einen Preis für seine Ukraine-Politik zahlen, fordert die SPD-Bundestagsfraktion. Ihr Außenexperte Nils Schmid warnt Deutschland im SWR vor unangenehmen Zeiten.

Sanktionen gegen Russland sind nach Ansicht der SPD-Bundestagsfraktion unausweichlich. Ihr außenpolitischer Sprecher Nils Schmid sagte im Radioprogramm von SWR Aktuell, die neuen US-Sanktionen speziell mit Bezug auf die abtrünnigen ukrainischen Gebiete seien nur der Anfang.

SPD-Außenexperte: Russland muss Preis dafür zahlen

Deutschland müsse sich bei diesem Thema nun in der EU und mit den USA abstimmen. "Frau von der Leyen hat persönliche Sanktionen gegenüber Verantwortlichen in Moskau und in den besetzten Gebieten angekündigt. Das ist ein erster wichtiger Schritt, aber wir müssen aus der Liste der vorbereitenden Sanktionen jetzt schon einige ziehen, um deutlich zu machen, dass Russland einen Preis dafür zahlen muss", forderte Schmid.

Schmid fordert schnelle Sanktionen gegen Russland

Es gebe im Bereich der Wirtschaftssanktionen mehrere Möglichkeiten, erklärte der SPD-Politiker, und nannte dabei das Bankenwesen und den Export von Hightech-Gütern. All diese Optionen lägen auf dem Tisch. "Man muss das jetzt kalibrieren, so wie das Bundeskanzler Scholz gestern Abend angekündigt hat, und entscheidend ist eben die geschlossene, aber auch rasche Reaktion."

Außenpolitiker warnt: Putin sorgt weiter für unangenehme Zeit

Schmid erwartet für Deutschland eine "unangenehme Zeit" und verwies darauf, dass bereits seit längerem "Russland von militärischen Mitteln über Desinformationskampagnen, Hackerangriffen bis hin zu gezielten

Mordanschlägen vor nichts zurückschreckt, um demokratische Gesellschaften in der Nachbarschaft, aber eben auch bei uns zu untergraben, zu schwächen". Weiter sagte der SPD-Außenpolitiker: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Grauzone des Konflikts mit Russland noch länger andauert, jedenfalls solange Putin an der Macht ist."