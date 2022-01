SPD-Außenpolitiker Schmid: Russland im Unklaren lassen, welche Sanktionen kommen

Russland baut die Drohkulisse an der Grenze zur Ukraine weiter auf. Angesichts der militärischen Übermacht Russlands, wünscht man sich in der Ukraine auch internationale Unterstützung in Form von Waffenlieferungen. Dagegen haben sich sowohl Bundeskanzler Scholz als auch Außenministerin Baerbock ausgesprochen. Im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Christian Hauck sagt auch der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid: Waffenlieferungen kommen nicht in Frage, weil sie die Situation weiter eskalieren lassen würden. Welche Sanktionen er sich vorstellen kann und warum er Russland lieber im Dunkeln tappen lassen will, erklärt er im Interview.