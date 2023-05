SPD-Außenpolitiker Schmid: Erdogans NATO-Blockade Schwedens hatte "Wahlkampfzwecke"

Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, ist zuversichtlich, was einen baldigen NATO-Beitritt Schwedens angeht. Die Blockade der Türkei sei "vor allem aus Wahlkampfzwecken" aufrechterhalten worden. Nach dem Sieg von Recep Tayyip Erdogan bei der Stichwahl um das Präsidentenamt sagte Schmid im Radiosender SWR Aktuell: "Ich bin ganz optimistisch, dass diese Blockade jetzt aufgehoben wird." Dies sei auch notwendig, um keine Zweifel an der Loyalität der Türkei gegenüber dem Staatenbündnis aufkommen zu lassen: "Sonst müsste die Türkei sich fragen lassen, ob sie zuverlässiger Partner der NATO ist und ob umgekehrt die NATO dann uneingeschränkt an der Seite der Türkei stehen kann." Welche weiteren Folgen der SPD-Außenpolitiker vom Ausgang der Wahlen in der Türkei erwartet, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.