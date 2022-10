SPD-Außenexperte Schmid: Zwischen Scholz und Macron passt kein Blatt Papier

per Mail teilen

Es ist ein Besuch in schwierigen Zeiten: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Ein Zusammenkommen des deutsch-französischen Ministerrats wurde von Frankreich abgesagt. Macron war verärgert über den deutschen "Doppel-Wumms". Das 200 Milliarden-Euro-Entlastungspaket war mit der französischen Seite nicht abgesprochen. Komplexe Themen wie dieses gebe es genug, sagt Nils Schmid, SPD-Außenexperte und Vorsitzender der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.

Partnerschaft funktioniert noch

Seiner Ansicht nach funktioniert die deutsch-französische Partnerschaft noch: Bei Fragen um den Krieg in der Ukraine gebe es eine enge Abstimmung. "Zwischen Macron und Schulz passt da kein Blatt Papier", so der SPD-Politiker. Wichtig sei, dass beide im direkten Gespräch blieben und dass der nächste gemeinsame Ministerrat im Januar gut vorbereitet werde.

Diskussionsbedarf bei Energie- und Rüstungspolitik

Die Energie- und die Rüstungspolitik seien traditionell schwierige Felder zwischen Deutschland und Frankreich. Ihn verwundere es nicht, dass dort im Moment noch "ein besonders hoher Diskussionsbedarf" herrsche, und dass sich beide Länder noch nicht auf alles einigen konnten.

Uneinigkeit beim Gaspreisdeckel

Zum Streit um den Gaspreisdeckel meint Schmid, dass die deutsche Bundesregierung "gute Gründe dafür hat, mit dem Gaspreisdeckel vorsichtig umzugehen." Die Bundesregierung will eine dynamische Preisobergrenze beim Gas nur für kurze Zeit, Frankreich will einen Höchstpreis für Gas. "Wir wollen nicht, dass insgesamt weniger Gas in die EU strömt. Deshalb muss es einen Weg geben, diesen Gaspreisdeckel auf die Situationen zu begrenzen, wo die Ausschläge wirklich extrem sind."