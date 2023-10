Spannungen zwischen Serbien und Kosovo: Droht ein neuer Balkan-Krieg?

per Mail teilen

Auf dem Balkan könnte der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo eskalieren. Vor gut einer Woche hatten 30 bewaffnete und maskierte Männer ein Dorf im Kosovo an der Grenze zu Serbien angegriffen. Nach Polizeiangaben wurden ein Polizist und drei Angreifer getötet. Kosovo beschuldigt das Nachbarland Serbien, es habe die Attacke geplant und unterstützt. Seitdem zieht Serbien angeblich Truppen an der Grenze zum Kosovo zusammen. Die kosovarische Außenministerin Donika Gërvalla-Schwarz warnt sogar vor einem neuen Krieg auf dem Balkan. Wie wahrscheinlich das ist, darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Jakov Devčić gesprochen, dem Leiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Belgrad.