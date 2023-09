Spannende Weltraumpost: Geröllprobe von Asteroid Bennu wird untersucht

Eine Sonde der NASA hat am Sonntag Post aus dem Weltraum auf die Erde gebracht. Die Sonde Osiris-Rex war mit etwa 250 Gramm Material vom Asteroiden Bennu gefüllt. Jetzt ist die Geröllprobe also auf der Erde und die Hoffnungen der Wissenschaftler sind groß. Was man sich genau erhofft, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen, Prof. Thorsten Kleine, gesprochen. Kleine leitet die Abteilung für Planetenwissenschaften und beschäftigt sich selbst mit der Analyse von Meteoriten und anderen extraterrestrischen Gesteinsproben. In dem Gespräch geht es auch darum, inwieweit der Asteroid Bennu aufgrund seiner Umlaufbahn noch gefährlich werden könnte.