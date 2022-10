Spahn zu Bund-Länder-Runde: "Aufgeschrieben, was schon jeder weiß"

per Mail teilen

Unions-Fraktionsvize Spahn hat die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens zur Energiekrise kritisiert. Der CDU-Politiker sagte in SWR Aktuell, er habe kein Verständnis dafür, dass nichts beschlossen worden sei. Die Probleme seien längst bekannt - und über den Sommer sei viel Zeit vertrödelt worden. „In der Krise gebe ich auch aus eigener Erfahrung einer Regierung viel Kredit“, so der frühere Bundesgesundheitsminister, „aber hier geht es ja um das seit Monaten Offensichtliche, dass wir beim Gas Planbarkeit bei den Preisen brauchen.“

Mit Blick auf das Beschlusspapier des Treffens sagte Spahn: „Vor drei, vier Monaten wäre das ein besonderes Papier gewesen, weil es beschreibt, was zu tun ist. Jetzt ist es nur nochmal aufgeschrieben, was schon jeder weiß.“ Vorschläge gebe es genug. Etwa den, dass Haushalte 75 Prozent ihres Vorjahresverbrauchs beim Gas vergünstigt bekommen. Das bringe Sicherheit, und der Anreiz zum Sparen bleibe erhalten. Auch die Union unterstütze diesen Vorschlag, so Spahn. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit ihm gesprochen.